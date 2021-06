Mascherine all'aperto verso l'abolizione: ecco da quando potremo non indossarle

La questione mascherine tiene banco in questi giorni in Italia. C'è chi vorrebbe togliere l'obbligo di tenerla all'aperto già a fine giugno e chi prudentemente ipotizza a metà luglio. "Lasciamolo decidere al Cts, ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio", afferma a Rai radio1 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Dipende infatti dalla popolazione raggiunta col vaccino, pari a oltre il 50% che ha avuto almeno la prima dose. Io già un mese fa - ha rilevato Sileri - dissi che raggiunto il 50% della popolazione vaccinata, a tre settimane da quella soglia si può togliere la mascherina all'aperto purchè non ci sia assembramento".

"È auspicabile per tutti togliere la mascherina ma non verrà presa in esame oggi", ha voluto puntualizzare a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa e membro del Cts. "Quando affronteremo il problema ci sarà una dichiarazione ufficiale del portavoce oppure una circolare del ministro. La situazione nel nostro Paese sta andando molto bene ma questo non deve farci abbassare la soglia della sorveglianza e dell'attenzione. Dobbiamo quindi continuare ad usare attenzione soprattutto per gli assembramenti".

Il presidente dell'Aifa a spiegato: "Sia la stagione che l'andamento della curva epidemica che la vaccinazione di massa sono gli elementi che hanno portato a ciò. Ed è quindi sperabile che ci libereremo molto presto della mascherina, almeno all'aperto. Mi attengo alle evidenze scientifiche, se c'è un calo netto come l'attuale, la stagione che favorisce le attività all'aria aperta stagione e quindi non in assembramento o al chiuso sono tutte che favoriscono questa decisione. Quando l'argomento verrà portato lo affronteremo".

L'obbligo di mascherina all'aperto potrebbe essere tolto già a partire dal primo luglio o al massimo da sabato 3. Ci sono, però, delle regole da rispettare: va sempre portata con sè, non metterla mantenendo il metro di distanziamento e poi che la si indossi quando si creano assembramenti.

"Togliere la mascherina all'aperto a partire da questa estate è l'obiettivo del governo, ed è vicino. È da mesi che aspettiamo questo momento e adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria bisogna accelerare", ha scritto su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

Di eliminazione della mascherina anche a scuola, a settembre, ne ha parlato due giorni fa anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Rainews24: “Se la situazione migliorerà da qui a settembre e permetterà a tutti di sentirsi sicuri, andremo oltre le mascherine”.

