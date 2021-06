Per la Sicilia ultima settimana in giallo, da lunedì prossimo zona bianca: cosa cambia

Ormai ci siamo, tra una settimana esatta, la Sicilia dovrebbe passare in zona bianca. L'incidenza per due settimane è stata sotto 50 ogni 100 mila abitanti e così, mantenendo questo trend anche per i prossimi sette giorni, la nostra regione dovrebbe unirsi alle tante che sono già passate in "bianco". Ieri, ad esempio, è stata di 37.

Coprifuoco

Con il passaggio in zona bianca stop al coprifuoco.

Ristoranti, bar all'aperto e distanziamento

Nessun limite per ristoranti e bar all'aperto, al chiuso invece resta il limite delle sei persone a tavolo. Resta l'obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale.

Discoteche

Riaprono le discoteche anche se non si potrà ballare in pista.

Piscine, fiere, parchi divertimento

Possono riaprire le piscine al coperto, i centri benessere e termali, le fiere, le sagre i convegni e i congressi, i parchi tematici e di divertimento, le sale bingo e i casinò. Anche gli eventi sportivi che si tengono al chiuso sono aperti al pubblico.

Cerimonie

In zona bianca sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni alle comunioni.

