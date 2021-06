Coronavirus, in Sicilia 183 nuovi casi ma pochi tamponi. Tasso di positività al 2,7% e 5 decessi

Sono 183 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.797 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 2,7% (ieri era all'1,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero. Ieri i casi erano stati 263 su 13.929 tamponi. Nell'ultimo bollettino, i decessi in un solo giorno sono stati 5. Scendono i ricoveri ordinari (-16), ma salgono le terapie intensive (+4). Sono 154 i guariti. Rispetto a domenica della scorsa settimana, i nuovi casi sono il 33% in meno.

A livello provinciale, sono 32 i nuovi positivi a Palermo, 30 a Catania, 21 a Messina, 19 a Siracusa, 19 a Trapani, 31 a Ragusa, 4 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 12 a Enna. È di 37 l'incidenza su 100mila abitanti.

A livello nazionale, sono 1.390 i positivi al test del coronavirus. Ieri erano stati 1.723. Sono invece 26 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.244.872, i morti 127.002. I dimessi ed i guariti sono invece 3.957.557, con un incremento di 3.460 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 160.313, in calo di 2.096 nelle ultime 24 ore.

