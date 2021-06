Coronavirus, il bollettino: Sicilia sempre in testa per nuovi contagi, tornano a calare le terapie intensive

Sono 163 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 7 invece i decessi e 247 i guariti. L'Isola è ancora una volta la regione con il maggior numero di contagi giornalieri. I tamponi effettuati sono stati 9.911, il tasso di positività è all'1,6%: percentuale analoga a lunedì scorso.

In aumento il numero di ricoverati in regime ordinario: sono 319 (9 in più rispetto a ieri) mentre calano i pazienti in terapia intensiva che ad oggi sono 39 (-8). Nessun nuovo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Calano gli attualmente positivi (91 persone in meno) determinando un numero complessivo di 6.631, di cui 6.273 in isolamento domiciliare. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 61 casi, Catania 50, Ragusa 16, Caltanissetta 12, Messina 11, Siracusa 10, Agrigento 2, Trapani 1 e nessun caso ad Enna.

I nuovi casi di Covid in Italia scendono sotto quota mille in un giorno: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono 907 a fronte dei 1.390 di ieri ma con un numero decisamente inferiore di tamponi, come ogni domenica: 79.524 a fronte di 134.136. Il tasso di positività scende dall’1,5% di lunedì scorso all’1,1% delle ultime 24 ore.

Le vittime di oggi sono 36 (ieri erano state 26), per un totale da inizio pandemia di 127.038. Continua anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 77 in meno di ieri (3.465 in totale), i pazienti in terapia intensiva 29 in meno (536 complessivamente, con 11 ingressi del giorno).

In sole quattro regioni si sono registrati più di 100 casi: Sicilia (163), Emilia Romagna (137), Lazio (111) e Lombardia (102). Il totale dei casi da inizio pandemia ha raggiunto quota 4.245.779. Gli attualmente positivi sono 2.523 in meno di ieri (157.790 in tutto), i dimessi/guariti 3.394 in più (complessivamente 3.960.951). In isolamento domiciliare risultano 153.789 persone, con un decremento di 2.417 unità rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata