In Sicilia zona bianca più vicina, lo dicono i numeri: incidenza a quota 50 ogni 100 mila abitanti

La Sicilia raggiunge finalmente un'incidenza di 50 casi ogni 100 mila abitanti, soglia che la avvicina alla zona bianca: adesso dovrà mantenere questi numeri per tre settimane consecutive in modo da soddisfare le condizioni necessarie per dare il via libera alle riaperture totali. L'ultimo bollettino Covid mette a referto 289 nuovi contagi su 13.571 tamponi e nell'ultima settimana la curva mostra un calo dei casi pari al 9%.

Incidenza che scende anche a livello provinciale, con Catania che resta prima in Italia ma in calo a quota 88. Seguono Agrigento a 53, Ragusa e Siracusa a 50, Messina a 43, Enna a 41, Palermo a 31, Trapani a 30 e Caltanissetta a 24. Conforta anche la situazione ospedaliera: sono soltanto 47 i posti letto occupati in terapia intensiva, una percentuale di appena il 6%. Negli altri reparti si trovano invece 421 pazienti, con un tasso di occupazione del 24%.

Insomma dati che lasciano ben sperare in vista dell'estate, con la Sicilia che dal 21 giugno può ritrovarsi in bianco con il resto d'Italia. Intanto da domani prenderanno il via le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 16. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione.

Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria (ex Astrazeneca) e Janssen (monodose). "Da domani - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - nell’Isola, quindi, chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia".

