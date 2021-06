Coronavirus, il bollettino: Sicilia sotto i 300 casi giornalieri ma con il maggior numero di morti

Torna sotto quota 300 il numero di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 289 quelli registrati nelle ultime 24 ore su 13.571 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività del 2,1%. Mercoledì scorso i positivi erano stati 375 con un tasso di positività all'1,8%. Oggi alla Sicilia spetta il triste record di regione con il maggior numero di vittime: sono 16 le persone che nelle ultime ore hanno perso la vita a causa del Covid. Il numero di guariti invece è di 1.063.

Negli ospedali continuano a svuotarsi i reparti, con 421 i ricoverati in regime ordinario, 30 in meno rispetto a ieri. In calo anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva: 47 i pazienti in rianimazione, un saldo di -9 rispetto al bollettino di martedì con tre nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione provinciale dei nuovi casi: Catania 112, Messina 37, Palermo 31, Agrigento 30, Ragusa e Siracusa 25, Enna 13, Caltanissetta e Trapani 8. Ancora in calo gli attuali positivi: sono 8.698, di cui 8.230 in isolamento domiciliare.

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 2.897 contro i 2.483 di ieri. Il numero di tamponi processati è pari a 226.272, il tasso di positività è dell'1,3% contro l’1,5% della scorsa settimana. I decessi registrati oggi sono 62, numero inferiore a quello di ieri (93), per un totale di 126.283 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri, al momento sono 5.858 le persone in ospedale nei reparti ordinari (-334 su ieri), calano di 56 i ricoverati in terapia intensiva (ieri -44), con meno ingressi del giorno, 33 contro i 41 di ieri, portando l’attuale totale a 933.

La regione con più casi nuovi è anche oggi la Lombardia con 519, seguita ancora dalla Campania con +389 e dalla Sicilia, con +289, quindi il Lazio con +211, la Puglia con +196, il Piemonte con +190 e il Veneto con +175. I contagi totali salgono a 4.223.200 (ieri 4.220.304). In significativo aumento i guariti, 18.535 (ieri 10.313), per un totale finora di 3.886.867. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, -15.701 (ieri erano stati 6.923), i malati risultano ora in 210.050. E di questi, sono in isolamento domiciliare 203.259 pazienti.

