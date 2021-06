Vaccini, si sblocca l'iter in Sicilia: da giovedì via libera alle prenotazioni per gli under 40

La conferma ora c'è: la Sicilia da giovedì 3 giugno, dopodomani, darà il via alle prenotazioni dei vaccini per gli under 40. A sbloccare l'iter, scongiurando l'ipotesi di uno slittamento (annunciato e temuto nei giorni scorsi), l'arrivo questa settimana di oltre 400mila dosi nell'Isola.

Giovedì, in coincidenza con il via libera al target dai 16 ai 39 anni - spiega Fabio Geraci in un articolo sul Giornale di Sicilia -, saranno consegnate 268 mila dosi di Pfizer; il giorno dopo altre 85 mila di AstraZeneca di cui attualmente le scorte sono ridotte al lumicino (ne rimangono 36 mila in tutta l’Isola e attualmente sono utilizzate per i richiami) e ulteriori 60 mila tra Moderna e Johnson&Johnson.

Una volta avuta la certezza della disponibilità, la struttura commissariale regionale ha autorizzato Poste Italiane a caricare i dati sul portale attraverso il quale sarà possibile fissare l’appuntamento.

Ma non tutti - si legge ancora sul Giornale di Sicilia - avranno la possibilità di vaccinarsi immediatamente. Le prenotazioni saranno infatti diluite nell’arco di 30 giorni anche perché la vaccinazione di massa prosegue contemporaneamente pure per le altre categorie degli aventi diritto e per i richiami. I tempi stimati comunque - assicurano dalla Regione – non dovrebbero superate i 20 giorni di attesa.

