Vaccini, in Sicilia arrivano 113mila dosi di Astrazeneca e Johnson & Johnson: ecco dove verranno consegnate

Un grosso quantitativo di vaccini in arrivo in Sicilia. Il corriere espresso Sda di Poste Italiane provvederà, a partire da venerdì, alla consegna in Sicilia di 113.300 vaccini anti-Covid, di cui 85.800 dosi del tipo Astrazeneca e 27.500 Johnson & Johnson.

Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (rispettivamente 19.200 Astrazeneca - 6.050 Janssen), Milazzo (10.800 - 3.450), Enna (2.800 - 900), Palermo (21.200 - 6.850), Erice (7.400 - 2.400), Siracusa (6.900 - 2.200), Ragusa (5.500 - 1.800), Agrigento (7.500 - 2.400) e Caltanissetta (4.500 - 1.450).

