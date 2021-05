Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 258 nuovi casi e ricoveri in calo, ad Agrigento 0 contagi

Sono 258 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 11.218 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,3%. Rispetto a lunedì scorso si registra un calo dei contagi del 32% con un numero pressoché identico di tamponi: dopo alcuni giorni di rallentamento dunque l'accelerazione della discesa riprende con più decisione. Sono 8 i morti causati dal virus nelle ultime 24 ore, 201 i guariti.

In ospedale prosegue il calo dei ricoveri: sono 475 i pazienti nei reparti Covid dei nosocomi dell'Isola (-9 rispetto a ieri) e 59 quelli in terapia intensiva (un calo di 6 unità nelle ultime 24 ore), con 2 ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 90, Catania 87, Messina 25, Siracusa 22, Ragusa 15, Enna 10, Trapani 7, Caltanissetta 2. Nessun nuovo caso nella provincia di Agrigento.

Sono 1.820 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 2.949 di ieri: cala però anche il numero dei tamponi effettuati (86.977 a fronte di 164.495). I morti delle ultime 24 ore sono 82 (ieri 44) per un totale di 126.128 dall’inizio della pandemia. Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 109 in meno (totale 6.482), i pazienti in terapia intensiva 28 in meno (ad oggi 1.033, con 38 ingressi del giorno).

