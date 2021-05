Coronavirus, in Sicilia contagi in calo: zero casi a Enna, Catania provincia con incidenza più alta d'Italia

Ancora in calo i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia: oggi sono stati registrati 348 casi su 15.841 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 2,2%. La curva si mantiene dunque nella sua fase discendente, con numeri molto simili negli ultimi giorni. Le vittime del Covid nelle ultime 24 ore sono state 5 mentre i guariti 448.

Negli ospedali ancora in calo i ricoveri, sono 484 i pazienti nei reparti Covid (-18 rispetto a ieri) e 65 quelli in terapia intensiva (un calo di 7 unità), non ci sono stati nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi è ancora in calo: sono 9.883, di cui 9.334 in isolamento domiciliare obbligatorio. Ad oggi sono stati 225.551 i siciliani colpiti dal virus, 5.819 i morti e 209.849 le persone che risultano ufficialmente guarite.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 124, Palermo 53, Messina 44, Ragusa 41, Agrigento 34, Siracusa 29, Caltanissetta 12, Trapani 11. Nessun nuovo contagio in provincia di Enna. Occhi puntati sulla provincia di Catania: negli ultimi 7 giorni ha fatto registrare un'incidenza di 95 casi ogni 100 mila abitanti, il dato più alto in Italia. Numeri non allarmanti ma questa lieve crescita potrà incidere a livello regionale e rappresentare un ostacolo verso la zona bianca che la Sicilia vuole raggiungere il più presto possibile.

Sono 2.949 invece i nuovi casi in Italia (ieri 3.351) a fronte di 164.495 tamponi effettuati su un totale di 66.085.278 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 44 i decessi (ieri 83), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 126.046. Si tratta del numero di vittime più basso registrato dallo scorso 15 ottobre, quando furono 43. Con quelli di oggi diventano 4.216.003 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 238.296 (-3.670), 230.644 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.591 (-209 rispetto a ieri) di cui 1.061 in terapia intensiva (-34). I dimessi/guariti sono 3.851.661 con un incremento di 6.574 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (458), seguita da Campania (385), Sicilia (348) e Lazio (278).

