Coprifuoco, mascherina e spostamenti: ecco cosa cambia in zona bianca

La Sicilia "sogna" la zona bianca. L'obiettivo è entrare nel gruppo delle regioni con meno restrizioni da metà giugno. Decisive saranno le prossime due settimane, ma l'andamento dei contagi degli ultimi giorni fa ben sperare.

Dall'1 giugno saranno in zona bianca Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sardegna. Dal 7 giugno, altre tre Regioni potrebbero aggiungersi all’elenco: Abruzzo, Liguria e Veneto. La Sicilia potrebbe diventare bianca dal 14 giugno. Ma cosa cambia in zona bianca? Cosa si può fare? E quali le restrizioni?

Zona Bianca, via il coprifuoco

In zona bianca non è previsto il coprifuoco. Sebbene la restrizione verrà eliminata in tutta Italia il 21 giugno, ad oggi chi si trova in zona bianca può già non prevederlo. Fatta salva la possibilità dei singoli governatori di introdurlo nelle loro regioni.

Mascherina e distanziamento in zona bianca

Anche in zona bianca restano le misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus. Confermato l'obbligo della mascherina e del distanziamento fisico tra le persone. In particolare, la mascherina è sempre obbligatoria al chiuso, invece all'aperto solo se non c'è possibilità di mantenere la distanza di sicurezza. Resta sempre in vigore il divieto di assembramento.

Spostamenti

Non sono previsti limiti e restrizioni negli spostamenti all'interno della Regione in zona bianca. Fuori dalla regione, è possibile spostarsi tra zone bianche e gialle. Mentre per andare verso le zone arancioni e rosse sarà necessario il green pass.

Bar e ristoranti

Non si pongono restrizioni a bar e ristoranti. Restano ovviamente in vigore, come scritto sopra, l'obbligo di mascherina e distanziamento all'interno del locale. Nelle zone gialle, invece, bar e ristoranti al chiuso potranno ripartire dall'1 giugno e sempre tenendo conto del coprifuoco (restrizione che non c'è nelle zone bianche).

© Riproduzione riservata