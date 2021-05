La Regione a caccia degli ultraottantenni non ancora vaccinati: bufera sulla lettera ai Comuni

La Regione cerca gli over 80 non ancora vaccinati e vuole sapere entro oggi le ragioni del rifiuto. Come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, lo scorso 17 maggio il dirigente generale ad interim del Dipartimento per le Attività Sanitarie, Mario La Rocca, ha inviato ad ogni Comune un foglio excel con i nominativi degli ultra ottantenni residenti che non si sono vaccinati.

Sulla base di questo censimento effettuato su base regionale, ciascun sindaco dovrebbe verificare quanti di questi anziani intendono recarsi in uno degli hub dell’Isola e, una volta ottenuto il numero esatto, reinviare il documento all’assessorato alla Salute "con le eventuali modifiche che si rendessero necessarie".

E non è tutto: una volta acquisite le informazioni i sindaci dovranno "predisporre appositi locali o spazi all’aperto – si legge nella nota della Regione - dove procedere in sicurezza alle vaccinazioni che saranno effettuate con personale specificamente individuato".

Ma è scoppiata la polemica. Molti sindaci, infatti, sia di grandi città come Palermo che di piccole realtà locali, appena hanno visto lettera hanno protestato definendo l’iniziativa inapplicabile per motivi organizzativi ma anche sotto il profilo della privacy.

