Franco Battiato, le ultime parole e l'ultimo inedito: "Ho bisogno di sognare quello che non riesco a fare"

Franco Battiato "non si è accorto del trapasso perché per sua fortuna era avvolto da un coma profondo", racconta il fratello Michele, ma, aggiunge, era "circondato da me, mia moglie, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato".

E uno dei medici che era lì ha rivelato che le ultime parole di Battiato pronunciate con serenità sono state "Va bene così...".

Viene fuori anche un passaggio di "Io non sono più io", provino di un brano che, secondo il magazine MOW, sarebbe l'ultimo inedito di Franco Battiato. "Ho bisogno di sognare quello che non riesco a fare ed il mio sentirmi male mi fa credere anche in Dio". È un brano registrato alla Siae e che vede il maestro come autore delle musiche e Roberto Ferri del testo.

Lo stralcio pubblicato dal giornale, prosegue: "Oggi il cielo non si fa guardare, un giorno nasce un giorno muore (…) non ho mai avuto paura di te, ma solo di me. Non odiarmi basto io (…) non ho più senso del limite, ho bisogno di infinito…".

Nel decennio tra il 2000 e il 2010, Battiato collaborò con Ferri che, interpellato da MOW, ha dichiarato di aver ceduto i diritti della canzone alla famiglia di Franco Battiato.

