Diminuiscono le zone rosse in Sicilia: ecco i Comuni che tornano in fascia gialla

Curva dei contagi in calo in Sicilia e diminuiscono anche le zone rosse, che tra oggi e domani dovrebbero passare da 15 a 6. A fare il punto un articolo di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia. Ieri, è stato revocato il semi-lockdown a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, mentre è stato prorogato fino al 26 maggio a San Cipirello e Vicari, in provincia di Palermo, e a Maniace nel Catanese. Da domani resterebbero in rosso anche San Biagio Platani, nell’Agrigentino, Gagliano Castelferrato nell’Ennese e Santa Teresa di Riva in provincia di Messina.

Dicono addio alla zona rossa invece 4 Comuni palermitani: Corleone, Santa Cristina Gela, Caltavuturo e Polizzi Generosa. Così come gli altri comuni siciliani con il rosso in scadenza alla mezzanotte di oggi: Mineo, in provincia di Catania, Riesi nel Nisseno, Tortorici e Nizza di Sicilia nel Messinese e Ravanusa nell’Agrigentino.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia

