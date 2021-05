Vaccino Pfizer: "In 12-15enni efficaci a 100%", ok Ema in 1 mese. Allo studio dosi per fascia 5-11 anni

Il vaccino Pfizer per i ragazzi "è esattamente lo stesso di quello somministrato in fasce di età più alta. Nei soggetti di 12-15 anni che hanno partecipato allo studio di Fase 3 si sono visti risultati molto promettenti, con un’efficacia del 100% e una risposta anticorpale molto robusta, superiore a quella della fascia 16-25 anni". Lo ha spiegato Valentina Marino, direttore medico Pfizer Italia a 'Che giorno è', su Rai Radio 1.

Lo ha detto, all’indomani dell’avvio, da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), della revisione dei dati sul vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni aggiungendo che "ieri l’Ema ha iniziato l’esame e le tempistiche che ci hanno dato sono di circa un mese, ma potrebbero essere anche più brevi. In linea di massima in 3 o 4 settimane avremo l'approvazione anche per questa fascia di età".

"Vaccinare i giovani - ha precisato - potrebbe aiutare a limitare la diffusione del virus perché i ragazzi sono spesso asintomatici ma possono trasmettere il virus". La seconda dose "servirà assolutamente come per gli adulti" ma "stiamo studiando un vaccino monodose più maneggevole e più facilmente somministrabile".

"A breve partirà uno studio" per la somministrazione del vaccino anti Covid di Pfizer "nella fascia di età 5-11 anni, subito dopo dai 2 ai 5 anni e infine da 6 mesi a 2 anni. Quindi c'è un piano di sviluppo per arrivare a poterli somministrare fino a 6 mesi di vita. I risultati per le fasce dei più piccoli li avremo entro un anno", ha poi spiegato.

I possibili effetti collaterali nella fascia 12-15 anni ha precisato, "sono sovrapponibili a quelli della fascia 16-25 anni, febbre dolore al sito di iniezione, dolori articolari". ANSA

