Vaccini Pfizer contro il Covid, Usa ed Ema pronti all'uso sugli adolescenti

La Food and Drug administration (Fda) si sta preparando ad autorizzare l'uso del vaccino Pfizer negli adolescenti tra i 12 e i 15 anni entro l'inizio della prossima settimana: lo scrive il New York Times, citando dirigenti federali a conoscenza del dossier.

E anche l'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) ha iniziato a valutare lo stesso provvedimento. L'Agenzia ha iniziato a valutare la domanda per estendere l'uso del vaccino Covid di Pfizer-BioNTech per i giovani di un'età compresa tra 12 e 15 anni, si spiega nella nota. Il siero attualmente è autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 16 anni.

L'Ema effettuerà una valutazione accelerata dei dati presentati, compresi i risultati di un ampio studio clinico in corso su adolescenti a partire dai 12 anni di età, al fine di decidere se raccomandare l'estensione dell'indicazione. La comunicazione dell'Ema è attesa per giugno, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari.

Intanto anche la società statunitense di biotecnologie Novavax ha reso noto di aver avviato le sperimentazioni cliniche del suo vaccino Covid-19 sugli adolescenti, in un programma che coinvolgerà fino a 3.000 ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni.

I bambini e i ragazzi si sono ammalati molto meno rispetto agli adulti e la maggior parte ha avuto sintomi lievi o assenti, ma possono essere infettati e diffondere il virus. Novavax ha detto che gli studi testeranno "l'efficacia (e) la sicurezza" del vaccino, con i partecipanti che ricevono il vaccino o il placebo in due dosi, a 21 giorni di distanza. I ragazzi saranno monitorati per un massimo di due anni dopo le loro iniezioni. Il vaccino Novavax non è stato ancora autorizzato in nessun Paese, nemmeno per gli adulti, ma l'azienda prevede di presentare domanda di autorizzazione d'emergenza in Gran Bretagna "nel secondo trimestre del 2021", e subito dopo negli Stati Uniti.

Novavax ha annunciato alla fine di gennaio che gli studi clinici condotti in Gran Bretagna che hanno coinvolto 15.000 adulti hanno mostrato un'efficacia dell'89,3%. Il Novavax, che utilizza una tecnologia diversa dalle dosi già ampiamente autorizzate in tutto il mondo, è un vaccino a base di proteine ingegnerizzato dalla sequenza genetica del primo ceppo del coronavirus. Può essere conservato a una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi Celsius (35 - 46,4 gradi Fahrenheit). Anche altre aziende di vaccini, tra cui Moderna, Johnson & Johnson e Pfizer, stanno conducendo sperimentazioni su adolescenti. L'autorizzazione dei vaccini per i bambini è vista come un passo cruciale verso il raggiungimento dell'immunità di gregge.

© Riproduzione riservata