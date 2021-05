Vaccino Astrazeneca anche agli under 60, Palù: "Non c'è mai stata restrizione per età"

Anche chi ha meno di 60 anni può ricevere il vaccino AstraZeneca. "Non c'è mai stato un divieto. Ema non ha posto restrizioni per età mentre Aifa ha solo dato un’indicazione per uso preferenziale agli over 60. Il suggerimento è stato interpretato come regola, ma non è così. Tanto che Aifa suggerisce di fare la seconda dose con AZ a chi ha già fatto la prima con lo stesso vaccino, indipendentemente dall’età". Lo spiega Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e virologo del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera.

"Se ne discuterà di nuovo per meglio specificare questo punto e - continua Palù - evitare che per una irragionevole valutazione del rischio molti saltino gli appuntamenti e perdano opportunità di proteggere sé e gli altri". Sulla campagna vaccinale, rileva, "abbiamo cambiato passo".

"Siamo passati in poco tempo da 300 mila a 500 mila vaccinazioni al giorno, entro questo mese potrebbero diventare un milione. E allora si potrà tirare un sospiro di sollievo, salvo imprevisti" e ora, aggiunge, "bisogna assolutamente proteggere la decade tra 60 e 70. Spostare a 42 giorni l’intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a Rna messaggero, Pfizer-BioNTech e Moderna, che richiederebbero un richiamo a 3 e 4 settimane, ha la finalità di avere 3 milioni di dosi per gli over 60".

