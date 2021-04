Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, rischia di saltare la sentenza per il processo Ruby ter

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da martedì pomeriggio. Dopo una visita di controllo, fanno sapere fonti di Forza Italia, si è deciso di sottoporre l'ex premier ad alcuni accertamenti. Berlusconi, che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l'ospedale in elicottero.

Oggi è in programma la sentenza per la parte toscana del processo Ruby ter, che vede imputato a Siena il leader di Forza Italia per corruzione in atti giudiziari insieme a Danilo Mariani, pianista di Arcore. Ma tutto potrebbe slittare proprio a causa del nuovo ricovero, come già accaduto il 14 gennaio scorso, per la precedente udienza: i legali dell'ex premier potrebbero richiedere il rinvio per legittimo impedimento. Gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Martino avevano annunciato la volontà dell'ex premier di una deposizione spontanea in aula.

Quello di oggi potrebbe essere il quinto slittamento della sentenza: il primo il 21 maggio dello scorso anno per l'impedimento dei legali di raggiungere Siena a causa delle restrizioni agli spostamenti tra regioni per il Covid, il secondo l'1 ottobre a causa della positività al coronavirus di Berlusconi, il terzo il 25 novembre alla luce della volontà dell'ex premier di deporre in aula, il quarto il 14 gennaio di quest'anno per gli accertamenti di salute all'ospedale di Monaco.

Il Cavaliere era stato ricoverato anche lo scorso 24 marzo. A darne la notizia era stato il suo avvocato Federico Cecconi, che parlò di un adeguamento della terapia per l'ex presidente del Consiglio. Berlusconi a Siena è accusato di aver pagato Mariani per indurlo a falsa testimonianza sul caso Olgettine. Il pm Valentina Magnini ha chiesto per l'ex premier una condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione.

