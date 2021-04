Musumeci proroga 4 zone rosse, la Regione: per le scuole vale il decreto nazionale

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con propria ordinanza ha prorogato le fino al 14 aprile compreso le misure per la “zona rossa” nei Comuni di Caltanissetta, Caltavuturo in provincia di Palermo, Palma di Montechiaro nell'Agrigentino e Scicli, in provincia di Ragusa.

In applicazione delle recenti disposizioni nazionali, in tutti i Comuni dell’Isola già dichiarati “zona rossa” le attività scolastiche si svolgeranno in presenza fino alla prima media compresa, mentre le altre attività saranno esclusivamente in Dad.

Per quanto riguarda il Comune di Caltanissetta, ieri il sindaco Roberto Gambino aveva chiesto la proroga della zona rossa e annunciato che le scuole, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse dal 7 al 14 aprile. "Questa è una decisione legata - ha detto - ai dati che ci sono stati trasmessi dall’Asp". Si attendono, dunque, ulteriori chiarimenti sull'attività didattica a Caltanissetta che, fino a prova contraria, dovrebbe svolgersi in Dad.

