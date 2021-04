Denise Pipitone, il programma sulla tv russa slitta a domani. Il legale: "Attendo ancora i risultati"

La trasmissione "Lasciali parlare" della tv russa Tv1 che avrebbe dovuto svelare se Olesya Rostova sia o meno Denise Pipitone molto probabilmente slitterà a domani. A riferirlo è Marc Innaro, corrispondente da Mosca per la Rai, che è intervenuto al programma Storie Italiane su Rai 1: "La puntata della trasmissione Lasciali Parlare sarà registrata oggi pomeriggio e andrà in onda domani sera, ma io ho l’embargo fino a domani", ha detto. Poi Iannaro ha aggiunto una nota amara: "Più passano le ore e più si ha la sensazione che da parte degli autori del primo canale della tv russa vi sia la sensazione di allungare il brodo per lo share".

Poche ore fa Giacomo Frazzitta, l'avvocato di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, aveva detto di essere ancora in attesa dei risultati richiesti alla tv russa per capire se la ragazza in cerca della propria madre possa essere veramente Denise: "Sono in attesa ancora che sul mio tavolo giungano i risultati che abbiamo richiesto, a partire dal gruppo sanguigno di Olesya".

IL CASO Denise Pipitone e Olesya Rostova, il legale di Piera Maggio: "Senza Dna, niente diretta tv russa"

Ieri il legale era già stato stato categorico: "Non accettiamo ricatti mediatici. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno della ragazza e sull'eventuale test del Dna non parteciperemo alla trasmissione. Abbiamo accettato la loro proposta con l’obiettivo di fornire alla Procura tutta la documentazione scientifica necessaria a fare chiarezza, ma finora non abbiamo ricevuto nulla, e senza questi elementi non permetteremo una strumentalizzazione mediatica della vicenda".

MAZARA DEL VALLO Piera Maggio va in televisione: cauti ma resta la speranza di trovare mia figlia Denise

"La nostra speranza è quella che Olesya sia davvero Denise e così si possa rimarginare quella ferita aperta 17 anni fa e mai chiusa". Così l’ex primo cittadino Giorgio Macaddino che, nel 2004 anno della scomparsa della piccola a Mazara del Vallo, era sindaco appena eletto. "Ricordo ancora quei momenti bui e indelebili per l’intera comunità mazarese - dice Macaddino - che segnarono una profonda ferita nel mio cuore". In Comune, proprio in quei primi giorni di settembre 2004, avvenne una riunione tra gli investigatori della Procura di Marsala (guidata dal Procuratore Antonino Silvio Sciuto), l’ex Prefetto di Trapani Giovanni Finazzo e i vertici delle Forze dell’ordine che cercavano sul territorio la piccola scomparsa. "In questi lunghi anni è rimasto un grande dubbio su come sia scomparsa Denise. Chi sapeva e ha taciuto, penso che non troverà mai il perdono di nessuno, né in terra e né in cielo", ha concluso Macaddino.

Denise Pipitone, il confronto con le foto di Olesya Rostova da piccola: ore di ansia per Piera Maggio Denise Pipitone a 4 anni Olesya Rostova da piccola Olesya Rostova oggi L’appello di Olesya Rostova per ritrovare la sua famiglia di origine, dopo il rapimento Una ricostruzione del volto di Denise Pipitone Denise Pipitone Denise Pipitone Piera Maggio con la figlia Denise Pipitone Piera Maggio e la donna in Russia Piera Maggio Piera Maggio Denise Pipitone all’epoca della scomparsa Denise Pipitone

"Auguro ai genitori di Denise di trovare finalmente conforto dopo tanti anni di attesa. Se la giovane russa sia o no Denise ce lo dirà la scienza. Se accerteranno che è lei, saremo pronti ad accoglierla tra di noi". Lo ha detto Antonella Marino, dirigente scolastico dal 2014 dell’Istituto comprensivo «Luigi Pirandello» di Mazara del Vallo, del quale fa parte il plesso scuola materna «Gianni Rodari» di piazza Macello che frequentava la piccola Denise Pipitone nell’anno in cui è scomparsa. Nel 2004 dirigente scolastico dell’Istituto era Antonella Obbiso, oggi in pensione.

