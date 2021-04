AstraZeneca riduce la fornitura di vaccini e in Sicilia si tenta di allargare la platea agli over 65

AstraZeneca ha comunicato che nei prossimi giorni ridurrà la fornitura di vaccini: 10 mila dosi in meno rispetto alle 26mila attese entro sabato. Intanto in Sicilia la Regione pensa di allargare ad aprile la platea dei soggetti anche agli over 65, così da recuperare le dosi avanzate.

Come riportato in un articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, su AstraZeneca la Regione sta registrando da giorni un numero costante di rinunce da parte di chi si era prenotato per il vaccino. Nella maggior parte dei casi per i timori legati ai presunti effetti del farmaco.

All’assessorato hanno calcolato che ci sarà un consistente avanzo di fiale che erano destinate agli over 70: negli ultimi giorni le rinunce sono state migliaia. Ecco perché oggi, in una riunione che Musumeci ha convocato a Catania - anticipa il quotidiano -, verrà deciso di ampliare la platea dei soggetti vaccinabili inserendo alcune migliaia di persone nella fascia di età compresa fra i 65 e i 69 anni: a loro verranno destinate solo fiale di AstraZeneca.

Sempre oggi a Catania la Regione presenterà un piano per moltiplicare i centri vaccinali e il personale impegnato nella somministrazione: l’obiettivo è aumentare da 20 mila a 50 mila le vaccinazioni giornaliere.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE