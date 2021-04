Vaccinazioni nelle chiese estese anche ai siciliani tra 65 e 69 anni: c'è tempo fino alle 19

Per la prima volta in Sicilia potranno vaccinarsi anche coloro i quali rientrano nella fascia di età dai 65 ai 69 anni. Ma potranno farlo entro le 19 nell’ambito della giornata di vaccinazione straordinaria anti Covid in corso nelle parrocchie siciliane.

Per loro sarà possibile la somministrazione laddove dovessero esserci dosi residue rispetto ai soggetti che si sono presentati. Lo ha reso noto il dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.

La decisione deriva dall’esigenza di evitare che una parte delle dosi di vaccino Astrazeneca, disponibili presso gli hub parrocchiali ma non inoculate, possano andare perdute.

La priorità - precisano dall’assessorato - verrà data ai sessantanovenni fino ai più giovani della fascia individuata. L’orario di apertura degli hub parrocchiali è stato esteso alle ore 19.

I sanitari hanno avviato le somministrazioni del vaccino Astrazeneca alle 8 ai cittadini di fascia 69-79 anni che si erano prenotati. Non sono state segnalate file o disagi, le operazioni si sono svolte regolarmente.

Tra i medici vaccinatori volontari ci sono il presidente dell'ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, impegnato nella chiesa San Vincenzo de Paoli, di via dei Quartieri, il consigliere dell'Ordine Antonio Iacono, anestesista e rianimatore, e Mirella Milioto, dermatologo pediatra. "I colleghi hanno aderito senza pensarci un attimo - dice Toti Amato -. La loro presenza dimostra la vera natura del medico. Il nostro primo dovere è la solidarietà. Vaccinare quanto più possibile e prima possibile è l'unica strada percorribile, ma non è la sola. Per uscire da questo stato di stanchezza interminabile che sta mettendo tutti a dura prova serve innanzitutto una grande alleanza tra scienza, cittadini e istituzioni".

