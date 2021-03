Coronavirus, il bollettino per la Sicilia: 751 nuovi casi, i ricoveri crescono ancora

Sono 751 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, numeri in crescita anche se occorre ricordare che nel bollettino di ieri (666 i contagi) figuravano molto meno tamponi anche a causa dello stop, nella giornata di domenica, dello screening presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo, a causa del maltempo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.979 tamponi e il tasso di positività, rispetto a ieri, è sceso al 3%. Crescono purtroppo i ricoveri, ben 31 in un solo giorno e ci sono da registrare altri 20 decessi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 16.489 positivi di cui 814 ricoverati in ospedale, 121 in terapia intensiva, 15.554 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 146.296 (+860) e i decessi a 4.471. Da inizio pandemia sono 167.256 le persone contagiate dal Coronavirus. La distribuzione nelle province vede Palermo con 280 casi, Catania 186, Messina 48, Siracusa 47, Trapani 43, Ragusa 14, Caltanissetta 30, Agrigento 57, Enna 46.

A livello nazionale sono 18.765 i positivi al test nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 13.846. Sono invece 551 le vittime in un giorno (ieri erano state 386). I casi totali da inizio epidemia sono 3.419.616, i morti salgono invece a 105.879. Ci sono 560.654 attualmente positivi, in calo di 2.413 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.753.083 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.601. In isolamento domiciliare ci sono 528.680 persone (-2.828 rispetto a ieri).

Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 169.196. Il tasso di positività è del 5,6% (ieri era all’8,1%), in calo del 2,5%.

