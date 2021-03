Quattro nuove varianti del Covid in Sicilia, la conferma dopo il sequenziamento molecolare

Quattro nuove mutazioni del virus, tutte di "importazione" sono state riscontrate in soggetti positivi al Covid: tre sono rarissime, già scoperte in altri Paesi, non in Italia, e una mai osservata in scala mondiale. I quattro ceppi, come anticipato dal nostro giornale, erano stati già isolati la settimana scorsa nel capoluogo siciliano, dal Centro regionale qualità laboratori (Crq) diretto dalla professoressa Francesca Di Gaudio, ma mancava ancora la conferma del sequenziamento molecolare, arrivata ieri.

Per due dei tre casi rari, individuati su un migrante a bordo di una delle navi quarantena al largo delle coste siciliane e su uno straniero di 29 anni arrivato giorni fa all’aeroporto di Punta Raisi e oggi ricoverato ad Agrigento, si tratta di un mix di varianti già note, con frammenti genetici di sudafricana e brasiliana, mentre nel terzo campione molecolare, appartenente a uno straniero di 16 anni in degenza a Siracusa, insieme a questi due ceppi c’è pure quello inglese. La quarta mutazione, riscontrata su altro straniero, un ventunenne in cura in un ospedale dell’Isola, presenta invece solo un elemento in comune alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana, ma per il resto ha un genoma a sé e rappresenta una novità assoluta.

