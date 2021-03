AstraZeneca, in Sicilia vaccini anche senza prenotazione dopo le 18: hub aperti fino alle 22

Oggi e domani in Sicilia ci si potrà vaccinare con AstraZeneca anche senza prenotazione, a partire dalle 18. Hub vaccinali aperti fino alle 22. L'iniziativa, messa in campo dalla Regione Siciliana per dare impulso alla campagna di vaccinazione, è rivolta alle categorie aventi diritto, ossia i settantenni (fascia d'età 70-79 anni), scuola, forze dell’ordine (sono esclusi i soggetti estremamente vulnerabili).

Dalle ore 18 alle 22 coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, quindi, recarsi agli hub regionali e ricevere il vaccino, esibendo la tessera sanitaria.

Nelle due giornate, verrà data priorità sia a chi dovrà ricevere Pfizer sia a coloro che sono già prenotati per AstraZeneca. Dalle 18 in poi, invece, verrà dato spazio anche a chi si presenterà spontaneamente.

Così, per esempio, a Palermo, gli interessati potranno recarsi all'hub della Fiera del Mediterraneo e ricevere liberamente il vaccino. Stessa cosa, nell'hub vaccinale nella Fiera di Messina, sempre nella fascia oraria 18 - 22. E così via in tutti gli altri hub vaccinali delle varie province.

Nel caso in cui il cittadino, prenotato in altra giornata, sia vaccinato oggi o domani, sarà invitato ad annullare la prenotazione sul portale o al numero verde così da liberare il posto ad un'altra persona e velocizzare il sistema.

Come già anticipato ieri dall'assessore Ruggero Razza, l'obiettivo è "recuperare" il prezioso tempo perso a causa dello stop temporaneo del vaccino anglo-svedese nei giorni scorsi e vaccinare più cittadini possibili.

