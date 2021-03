Fabrizio Corona, la Cassazione: dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fabrizio Corona: dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018.

Lo scorso 13 ottobre dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in accoglimento della richiesta del pg milanese Antonio Lamanna aveva evidenziato le violazioni da lui commesse durante la fase di affidamento concessagli per favorire il programma di recupero dalla dipendenza da cocaina. Una decisione alla quale Corona si era appellato. Il verdetto è stato emesso dalla Prima sezione penale della Suprema Corte.

Corona è attualmente ricoverato all'ospedale milanese Niguarda, nel reparto psichiatria, dove è piantonato e sorvegliato 24 ore su 24. Nei giorni scorsi avrebbe compiuto una serie di atti di autolesionismo.

Era finito in ospedale la scorsa settimana, dopo essersi ferito come segno di protesta per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli gli arresti domiciliari per recluderlo nella casa circondariale di Opera.

