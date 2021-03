Maltempo in arrivo anche in Sicilia, domani venti di burrasca

Maltempo in arrivo anche in Sicilia. L’ampia saccatura, che dall’Europa nord-orientale si distende fino al Mediterraneo, determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni centro-meridionali italiane, con una marcata intensificazione dei venti dai quadranti nord-occidentali sulle due isole maggiori.

E sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca, nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna.

Dal pomeriggio di domani si prevede, inoltre, il persistere di venti forti o di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sicilia, specie sui settori meridionali. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia.

