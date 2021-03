Maltempo, in arrivo domenica freddo e pioggia. In Sicilia ancora sole

Dopo un sabato in gran parte soleggiato e anche mite, domenica le condizioni climatiche peggioreranno. Interessate immediatamente le parti alpine, a partire dal Friuli Venezia Giulia e puntare rapidamente il Centro-Sud. Secondo i metereologici, nel corso del pomeriggio piogge su Marche, Abruzzo, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio per poi raggiungere entro sera Molise, Gargano e quindi la Campania.

Al sud, entro la sera peggiorerà con rovesci su Gargano e Campania. In Sicilia previsto bel tempo sia oggi che nella giornata di domani, peggiorerà solo in serata ma non dovrebbe piovere.

