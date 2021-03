Coronavirus, la Sicilia resiste alla terza ondata di contagi. Impennata di casi in Italia +24.036

Scendono i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono 519 i nuovi positivi su 23.161 tamponi processati (ieri i nuovi casi erano stati 560). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,2% mentre ci sono da segnalare altri 12 decessi. Diminuiscono, anche oggi, le degenze in ospedale (-6) ma salgono di due unità i ricoveri in terapia intensiva.

Il numero degli attuali positivi è di 22.678, con decremento di 1.867 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 2.374. Negli ospedali i ricoverati sono 790, quelli in terapia intensiva 120. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 221 casi, a Catania 128, a Messina 28, a Siracusa 24, a Trapani 11, a Ragusa 33, a Caltanissetta 14, ad Agrigento 46, a Enna 14.

A livello nazionale sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un anno fa, secondo i dati del ministero della Salute. Oggi infatti i contagi sono 24.036, portando il totale a 3.023.129. Sono 378.463 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 339.635) e il tasso di positività è del 6,3%, in calo di 0.4 rispetto al 6,7% di ieri.

Ad oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 456.470 attualmente positivi, in aumento di 10.031 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.467.388, con un incremento di 13.682 nelle ultime 24 ore. I morti delle ultime ore sono 297 (ieri erano stati 339), con il totale che da inizio pandemia sale a 99.271.

