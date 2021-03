Coronavirus, il bollettino di oggi: spia d'allarme in Sicilia, trend dei contagi in aumento anche nell'Isola

Sono 478 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 20.864 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che oggi si assesta al 2,3%. Segnali di aumento quindi anche sull'Isola, dove la spinta verso l'alto della curva dei contagi però non è ancora forte come in altre regioni d'Italia. Le vittime odierne del virus sono 18 mentre i guariti appena 261, come spesso accade la domenica.

Situazione invariata invece negli ospedali: rispetto a ieri c'è un ricoverato in più in regime ordinario (726 in tutto) e uno in meno in terapia intensiva (132). Anche in questo caso i dati risentono dell'effetto domenicale, giornata in cui le dimissioni sono sempre inferiori agli altri giorni.

Si conferma in netta crescita la curva epidemica in Italia. I casi odierni sono 13.114 contro i 17.455 di ieri, ma con 87mila tamponi in meno, 170.633 in totale. Tanto che il tasso di positività sale di un punto secco, dal 6,8 al 7,8%. Lo scorso lunedì i casi erano circa 4mila in meno. In aumento anche i decessi, 246 (ieri 192), per un totale che arriva a 97.945.

Prosegue inoltre l’incremento dei ricoveri, oggi più evidente: sono 58 le terapie intensive in più (ieri +15), con 171 ingressi del giorno, e sono 2.289 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 474 unità (ieri +266), per un totale di 19.112. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

