Coronavirus, bollettino del 20 febbraio: la curva continua a scendere in Sicilia, in calo vittime e ricoveri e boom di guariti

Sono 474 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia su 23.307 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), il tasso di positività si alza lievemente rispetto a ieri passando dall'1,8% al 2%: solo la Valle d'Aosta ha un dato inferiore. Rimane dunque buona la situazione sull'isola, con la curva epidemica che prosegue nella sua discesa: rispetto a sabato scorso i contagi sono calati del 13% e con un numero di tamponi maggiore.

In calo anche le vittime, oggi 18, mentre è boom di guariti: 2.219 nelle ultime 24 ore. Negli ospedali ancora in calo i ricoveri: sono 862 quelli in regime ordinario (-22 rispetto a ieri) e 145 in terapia intensiva (-5). Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: 221 a Palermo, 79 a Catania, 45 a Siracusa, 34 a Messina, 24 ad Agrigento, 21 a Ragusa, 18 a Trapani, 17 a Enna e 15 a Caltanissetta.

Ad oggi sono stati 148.579 i siciliani colpiti dal virus, 3.981 le vittime e 114.692 i guariti. Gli attuali positivi scendono sotto quota 30 mila: sono 29.906, di cui 28.899 in isolamento domiciliare. Sul fronte nazionale sono 14.931 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 15.479 di ieri. I tamponi sono 306.078, 9 mila più di ieri, e il tasso di positività scende da 5,2 a 4,87%.

I decessi sono 251, in calo rispetto ai 353 di ieri, per un totale di 95.486 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento invece le terapie intensive, +4 (ieri +14) con 137 ingressi del giorno, e sono 2.063 in tutto. Prosegue invece il calo dei ricoveri ordinari, 106 in meno (ieri -132), per un totale di 17.725. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia, che si conferma in crescita (+3.019), seguita a distanza da Emilia-Romagna (+1.724), Campania (+1.677), Veneto (+1.244), Toscana (+953) e Lazio (+921). Il totale dei casi sale a 2.795.796. I guariti sono 12.488 (ieri 17.170), per un totale di 2.315.687. Torna a crescere quindi il numero delle persone attualmente positive, +2.175 (ieri -2.053), che sono ora 384.623 in tutto. Di questi, 364.835 pazienti sono in isolamento domiciliare, 2.277 in più rispetto a ieri.

