Coronavirus, bollettino del 16 febbraio: in Sicilia i casi tornano a salire, cresce anche il tasso di positività

La discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia prosegue nonostante il rialzo dei casi: oggi sono infatti 625 i nuovi positivi registrati su 22.868 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che risale al 2,7%. Questi i dati del bollettino odierno secondo il ministero della Salute.

Come già detto però, il confronto più attendibile per valutare l'andamento dell'epidemia è quello settimanale e rispetto allo scorso martedì sull'isola si registra un calo dei casi del 16% nonostante siano aumentati i tamponi effettuati. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: 292 a Palermo, 165 a Catania, 58 a Siracusa, 38 a Messina, 36 ad Agrigento, 14 a Trapani, 12 a Caltanissetta, 7 a Ragusa e 3 a Enna.

Si mantiene stabile il numero giornaliero delle vittime (22) mentre i guariti sono 672. Sul fronte ospedaliero ancora in sensibile calo i ricoveri: 30 in meno quelli in regime ordinario e 7 in meno quelli in rianimazione. Ad oggi sono stati 146.701 i siciliani colpiti dal virus, 3.891 le vittime e 108.330 i guariti. Gli attuali positivi sono 34.480 di cui 33.317 in isolamento domiciliare, 1.005 ricoverati in regime ordinario e 158 in terapia intensiva.

Sono 10.386 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.351 di ieri, ma con molti più tamponi: 274.019, circa 95mila in più. Tanto che il tasso di positività scende ancora, da 4,1% al 3,8% di oggi. I decessi invece sono in aumento, 336 (ieri 258), per un totale di 94.171 vittime da inizio epidemia.

Dopo due giorni di aumento (legato però anche all’effetto weekend, quando le dimissioni sono fisiologicamente di meno) tornano a scendere anche le terapie intensive, 15 in meno (ieri +4), 2.074 in tutto. In calo anche i ricoveri ordinari, 52 in meno (ieri +66), per un totale di 18.463. In aumento i guariti, 14.444 (ieri 11.771), per un totale di 2.251.734. E ancora in discesa il numero delle persone attualmente positive: 4.412 in meno (ieri -4.685), 393.686 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 373.149, 4.345 meno di ieri.

