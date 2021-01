Coronavirus: in Sicilia calano contagi, vittime e ricoveri ma aumentano le terapie intensive

Sono 1.230 i casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 21.609 tamponi processati: dunque si registra un lieve calo rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività è del 5,7%. In calo anche il numero delle vittime, oggi 28. Scende anche il numero di ricoverati in regime ordinario sull'isola a causa del Covid, aumento invece per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva.

Ad oggi sono 126.364 i siciliani che sono stati contagiati dal virus. Le vittime diventano 3.129, i guariti 76.337 (1.011 quelli odierni). Attualmente risultano positivi 46.898 persone, di cui 45.241 in isolamento domiciliare obbligatorio, 1.436 ricoverati nei reparti Covid (-23) e 221 in rianimazione (+6).

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo è ancora la più colpita con 459 casi, poi Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36 ed Enna 35. L'incidenza dei casi negli ultimi 7 giorni per 100 mila abitanti è in calo ovunque tranne che nel Palermitano.

In crescita invece in Italia i nuovi casi di Covid-19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri; in lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 521 (ieri 524), per un totale di 84.202.

I nuovi casi hanno superato quota mille in sette regioni: Lombardia (2.234), Emilia Romagna (1.320), Lazio (1.303), Puglia (1.275), Sicilia (1.230), Campania (1.215) e Veneto (1.003). Gli attualmente positivi ad oggi sono 516.568, con un decremento di 6.985 rispetto a ieri mentre i dimessi/guariti sono 20.519 in più (per un totale di 1.827.451).

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 22.045, meno 424 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.418, meno 43 (con 155 ingressi in 24 ore). In isolamento domiciliare figurano 492.105 persone, meno 6.518.

Sempre considerando molecolari e antigenici assieme, i tamponi sin qui effettuati hanno superato quota 30 milioni, per l’esattezza 30.166.765.

© Riproduzione riservata