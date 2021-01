Preoccupano i dati del monitoraggio sul Covid: dodici regioni ad alto rischio, fra queste la Sicilia

Arrivano i dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità riferito alla settimana 28/12-3/1. Numeri impietosi soprattutto per 3 regioni con l’Rt puntuale che supera significativamente l'1, ma anche per altre 6, tra cui la Sicilia che lo superano nel valore medio.

Che succederà dunque? La decisione finale sarà presa nelle prossime ore dopo la riunione del Cts. Le tre regioni con il valore più alto, ovvero Calabria, Emilia Romagna e Lombardia sono in bilico tra zona arancione e rossa (che adesso dovrebbe scattare a 1,25).

La Sicilia, che supera l'1 nel valore medio, probabilmente finirebbe in zona arancione, così come il Veneto. In bilico tra giallo e arancione Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. Ma per la Sicilia si prospetta uno scenario differente, viste le intenzioni del governo regionale di decidere ulteriori restrizioni che la avvicinerebbero alla zona rossa.

Complessivamente sono 12 le Regioni a rischio alto questa settimana (nessuna la settimana precedente), 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso.

L’indice di contagio Rt torna sopra 1 in Italia dopo 6 settimane. "Nel periodo 15-28 dicembre 2020 - si legge nel report - l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13) in aumento da quattro settimane e per la prima volta, dopo sei settimane, sopra uno".

Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio".

Secondo il report "l'epidemia si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti. Questo avverrebbe in un contesto di elevata incidenza con una pressione assistenziale ancora elevata ed in crescita in molte Regioni".

TERAPIE INTENSIVE

Sono 13 le Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (erano 10 la settimana precedente), e il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale torna a essere sopra la soglia critica (30%).

Secondo la bozza del monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss, "complessivamente il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve aumento da 2.565 (28/12/2020) a 2.579 (04/01/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è invece lievemente diminuito passando da 23.932 (28/12/2020) a 23.317 (04/01/2021). Tale tendenza a livello nazionale sottende forti variazioni inter-regionali".

Inoltre, rileva il rapporto, "si osserva di nuovo un aumento nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (40.487 vs 31.825 la settimana precedente) nonostante la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti aumenti lievemente (26,8% vs 26,0% la settimana precedente). Si osserva, anche, un lieve aumento nella percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (32,8 % vs 32,4% la settimana precedente). Infine, il 28,8% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nell’11,6% non è stata riportata la ragione dell’accertamento diagnostico".

© Riproduzione riservata