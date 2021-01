Coronavirus, bollettino del 7 gennaio: resta alto il tasso di positività in Sicilia, preoccupano i ricoveri

Resta preoccupante la situazione Coronavirus in Sicilia: oggi sono 1.435 i casi positivi riscontrati su 8.572 tamponi. Il tasso di positività si abbassa leggermente passando dal 17,3% al 16,7% ma l'alto numero di contagi incide inevitabilmente sugli ospedali. Aumentano infatti i ricoveri in regime ordinario, che diventano 1.228 (+38 rispetto a ieri), e anche i pazienti in terapia intensiva che adesso sono 196 (+2). Le vittime odierne invece sono 36.

Sono 18.020 invece i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il totale a 77.291. Il tasso di positività nazionale passa dall'11,4% di ieri al 14,9% odierno.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata