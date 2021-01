Meno incidenti in Sicilia occidentale nel 2020, diminuiscono anche le vittime

In questo anno caratterizzato dalla pandemia e dalle restrizione degli spostamenti, in Sicilia occidentale, secondo i dati della Polfer, c'è stata una diminuzione degli incidenti: nel 2019 erano stati 758, lo scorso anno 557.

Gli incidenti mortali (10) e vittime (12) sono diminuiti rispettivamente del 23,08% e 7,69% mentre gli incidenti con lesioni (222) e le persone ferite (359) diminuiscono rispettivamente del 29,52% e del 36,68%.

Sono state contestate 32.424 le infrazioni al Codice della strada contestate dagli agenti della polizia stradale nel 2020. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 28.101, ritirate 648 patenti di guida e 1.482 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono 31.061.

Gli automobilisti controllati con etilometri e precursori sono stati 31.061, di cui 117 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 19. ANSA

