Vaccinazione di massa, dalle app agli sms fino agli avvisi delle Poste: i modi per prenotare

Un centro informatico nazionale, di supporto ad alcune regioni, per costituire un registro di elenchi e prenotazioni per le persone da vaccinare nella fase 2, quella 'di massa'.

E per le prenotazioni - sia a carico degli utenti che su invito dei servizi sanitari regionali - saranno previsti sistemi innovativi, come le app e i metodi online, ma anche tradizionali come sms, telefonate o avvisi postali per le persone non in grado di prenotarsi in altro modo. E’ il progetto a cui sta lavorando la struttura del Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

Le prenotazioni saranno divise per scaglioni, ma ancora non è stato stabilito se - all’interno delle fasce stabilite - sarà per età o lettera del cognome. Grazie alla collaborazione di Eni e Poste Italiane, sarà inoltre costituito un sistema informatico nazionale per l'anagrafe sanitaria che sopperisca alle carenze di alcuni territori tecnologicamente meno avanzati, per mettere in comunicazione tutti i database. ANSA

