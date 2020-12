Vaccino Covid, Arcuri: "Dopo il V-day in arrivo 470 mila dosi da Pfizer"

Dopo il V-day «simbolico, ma non solo», del 27 dicembre con l’avvio della campagna di vaccinazione attraverso la distribuzione delle 9750 dosi da parte della Pfizer, la settimana successiva l’Italia attenderà dalla casa farmaceutica l’arrivo di altre 470mila dosi. Lo ha assicurato il commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa.

Queste 470mila dosi in più saranno portate direttamente dall’azienda nei 300 punti di somministrazione condivisi e scelti assieme alle regioni. «Non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi. Useremo tutte le modalità di comunicazione, da quelle tradizionali a quelle più innovative, ma chiediamo agli italiani di non agitarsi, di non appellarsi, di non cercare scorciatoie. Tutti sapranno per tempo dove andare a farsi il vaccino e quando».

