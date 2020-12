Spostamenti a Natale, ecco il modulo per l'autocertificazione: scarica il pdf

Con lo stop agli spostamenti tra le Regioni sono entrati in vigore ieri i divieti di Natale. Da giovedi ci si potrà muovere solo con autocertificazione (scarica qui il Pdf), visto che l’Italia sarà invece tutta in zona rossa e ci rimarrà fino al 27 dicembre, dal 30 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e 6 gennaio, dieci giorni in tutto in cui ci sarà, di fatto, in un lockdown generalizzato.

Al momento non sono previste ulteriori misure restrittive, dopo la scoperta della variante inglese del virus che si propaga molto più velocemente: allo stop ai voli dalla Gran Bretagna non dovrebbe seguire un inasprimento dei divieti già in atto e questo, sottolineano fonti di governo, sostanzialmente per due motivi.

Non siamo nelle condizioni del Regno Unito, con 35mila casi al giorno, e soprattutto scatteranno a breve i divieti previsti per le feste natalizie, che impongono misure già molto stringenti.

