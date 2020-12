Coronavirus, per Conte tampone negativo dopo il contagio della ministra Lamorgese

Tampone molecolare negativo per il premier Giuseppe Conte dopo che il capo del governo si è sottoposto a test in seguito alla positività del ministro Luciana Lamorgese, emersa ieri in Cdm.

L'esito del tampone della ministra era arrivato durante un consiglio dei ministri che già di per sé era piuttosto teso, nel bel mezzo della discussione sul Recovery fund.

I ministri che le erano seduti accanto, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, rientrando nella casistica dei "contatti stretti", si sono messi in autoisolamento fiduciario. I controlli su un'eventuale positività sono stati comunque estesi a tutti i componenti del governo, compreso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Di fronte alla preoccupazione e alla sorpresa dei partecipanti al consiglio dei ministri, dal Viminale è stato spiegato che Lamorgese è asintomatica - quindi non poteva sapere di aver contratto il virus - e che si è sottoposta al tampone molecolare per routine, visto che lo fa ogni dieci giorni. Nel tempo, prima di quello risultato positivo, ne aveva fatti almeno altri dieci.

Appena ricevuta dal medico la comunicazione della positività, la ministra aveva lasciato il vertice, mettendosi in isolamento.

