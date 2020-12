Assembramenti e contagi da Coronavirus, bollino rosso a Natale: 70 mila agenti per i controlli

Sarà un Natale da bollino rosso quello che ci si appresta a trascorrere. E se nel recente passato i controlli da parte delle forze di polizia erano stati intensificati durante le feste per il rischio terrorismo, adesso l'allarme è dovuto ai possibili assembramenti che farebbero precipitare nel dramma la già difficile situazione emergenziale in tutta Italia dovuta al Coronavirus.

Ecco che, come anticipato ieri, il Viminale sta predisponendo tutta una serie di misure ad hoc: dai controlli in aeroporti, porti e stazioni ai posti di blocco nelle arterie nevralgiche delle città e nelle autostrade. Coinvolti poliziotti, carabinieri, finanzieri e anche l'esercito. Per meglio monitorare le zone si ricorrerà, ove possibile, all'utilizzo di droni.

Sulle prossime misure ha parlato stamattina proprio il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che, a Sky TG24 Live In Courmayeur, ha anticipato che "ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo".

"Lo faranno con senso di equilibrio perché dal momento in cui teniamo aperto i negozi lo facciamo per salvaguardare un certo tipo di economia. Ma serve anche che i titolari pongano in essere le precauzioni per non fare entrare più persone nello stesso momento".

"Sarà un Natale di sacrifici, dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra Comuni oltre che tra regioni. Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci dalle nostre tradizioni, del Natale tutti insieme. Un sacrificio necessario che - ha sottolineato - ci consentirà poi di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza".

