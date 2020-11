Coronavirus, calano i contagi e i ricoveri in Sicilia: scende anche il tasso di positività

Scendono a 1566 i nuovi casi da coronavirus in Sicilia su oltre 10500 tamponi, così come il tasso di positività (al 14,72%) e ricoveri, sia ordinari sia in terapia intensiva. Leggerissima discesa anche delle vittime in 24 ore, 47 contro i 49 di ieri.

Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli attuali positivi con un incremento di 575. Di questi 1789 sono i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri: 1.539 pazienti in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 37.294 persone. I guariti sono 944. Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 469, Catania 332, Messina 135, Ragusa 86, Trapani 48, Siracusa 84, Agrigento 149, Caltanissetta 52, Enna 211.

In leggero calo i nuovi casi di Covid in Italia: 28.352 oggi contro i 29.003 di ieri, anche se con 10mila tamponi in meno (222.803). Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente da 12,4 a 12,7%, ma che il calo sia consolidato lo dice il confronto con la scorsa settimana, quando lo stesso giorno si registravano oltre 37mila casi.

Ancora molto alto il numero di decessi, 827 oggi (ieri 822), per un totale di 53.677. Mentre si rafforza il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 354 in meno (ieri -275), e scendono a 33.684, mentre le terapie intensive calano di 64 unità (ieri -2), e sono 3.782. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

