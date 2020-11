Non ci sono vaccini anti-Covid per i bambini: "La sperimentazione solo ad aprile"

Il vaccino anti-Covid starebbe per essere immesso sul mercato. Stando alle ultime notizie, si attende solo l'ultimo ma decisivo ok da parte dell'Ema e dell'Aifa per immetterlo sul mercato ma non sarà accessibile a tutti.

Se per primi verranno vaccinati i soggetti a rischio, gli anziani e chi lavora negli ospedali, rimane un mistero su quando sarà possibile somministrare l'antidoto ai bambini. E ciò perchè fino ad adesso non è stata fatta alcuna sperimentazione sui più piccoli. Il vaccino, dunque, è destinato soltanto alla fascia di popolazione adulta. Ci sono molti parametri da valutare: dalle dosi alla via di somministrazione, fino agli effetti collaterali diversi e solo dopo l’approvazione del vaccino per gli adulti potrà iniziare il percorso di ricerca che coinvolge adolescenti e bambini.

Attualmente, dunque, non ci sono vaccini anti-Covid per la fascia pediatrica e a confermarlo all'Ansa è Antonella Viola, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica-Città della Speranza di Padova, che però fa una previsione: "Gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021, con la sperimentazione nei bambini".

"Non c'è nulla di certo, ma chi lavora nel campo considera che la primavera sia un tempo probabile - continua - Se i vaccini per gli adulti saranno approvati a fine dicembre, i tempi per iniziare la sperimentazione sui bambini di tutte le età portano alla primavera".

