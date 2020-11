Coronavirus, 1422 i nuovi positivi in Sicilia ma calano anche i tamponi: trentasei le vittime

Sono 1422 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto a ieri di oltre 350 unità ma con circa duemila tamponi in meno. Trentasei le vittime in un giorno, 896 in totale. Sono 1.476 ricoverati con sintomi, 271 in terapia intensiva (+2) e 27.114 in isolamento domiciliare. Sono 41.532 i casi totali, 11.829 i dimessi guariti e 7.416 i nuovi tamponi.

Anche in Italia diminuiscono i casi dei positivi al Covid-19, sono 33.979, in calo di 3276 casi (erano 37.255 ieri). In calo anche i tamponi eseguiti ma sfiorano comunque i duecentomila: oggi il dato dei tamponi è di 195.275, rispetto ai 227.695 eseguiti nella giornata di ieri, meno 32.420.

Aumenta, inoltre, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva a 17,4, ieri era del 16,3. Rimane stabile il numero dei decessi: 546 rispetto ai 544 di ieri, e che arriva a 45.229 morti dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

