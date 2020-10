Niente spostamenti anche a piedi: in Sicilia vietato uscire dopo le 23

Tra i punti principali della nuova ordinanza anche il divieto di spostamenti. Misura in vigore per circa tre settimane, da domani, domenica 25 ottobre, fino a venerdì 13 novembre.

Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo - inclusi gli spostamenti a piedi -, ad eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Una decisione presa considerato l'attuale andamento epidemiologico in Sicilia che registra una riacutizzazione dei contagi e un aumento dei ricoveri anche nei reparti di terapia intensiva.

