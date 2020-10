Ristoranti, sale giochi, palestre e chiusure domenicali: scattano le nuove regole in Sicilia

Firmata la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Diverse le novità in materia di misure per limitare il diffondersi del Covid-19.

A partire dal 25 ottobre e fino ale 13 novembre l'attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) subirà nuove limitazioni e sarà consentita dalle 5 alle 23, con consumo al tavolo ma con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco è ammessa solo dalle 5 alle 18. E' invece consentita la ristorazione, solo per la consegna a domicilio, fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Possibili anche le attività di mense e catering.

Nuove regole anche per gli esercizi commerciali nel week end. Tutte le attività commerciali, tra cui anche outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14. Fanno eccezione edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura.

Cambiano gli orari per palestre e piscine ma anche per centri benessere e strutture termali che potranno restare aperti dalle 8 alle 20. Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà permessa l'attività di sale bingo e sale gioco, ma con una limitazione per i clienti del 50 per cento della capienza.

Limitazioni in vista per l'1 e il 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti. I provvedimenti saranno emanati dai sindaci dei singoli comuni per regolare l'accesso ai cimiteri nei rispetto delle norme di distanziamento e con divieto di assembramento.

A Palermo, si legge in una nota, "l'Amministrazione comunale ha deciso di non procedere alla chiusura dei cimiteri nei giorni antecedenti la tradizionale celebrazione dei defunti, chiedendo agli Uffici e alle Aziende coinvolte di svolgere le operazioni propedeutiche senza precludere la fruizione delle aree".

"Ho anche incaricato - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - la SISPI e l'Area dei Cimiteri di seguitare alla riattivazione dell'accesso contingentato previa prenotazione, anche alla luce dell'odierna ordinanza del Presidente della Regione. "Invito i cittadini a non affollarsi nei giorni del 1 e 2 novembre, sfruttando l'opportunità offerta dall'apertura garantita per tutta la prossima settimana".

"Nelle prossime ore, anche in considerazione della evoluzione della epidemia e in un quadro di interventi per la prevenzione dei contagi, valuteremo comunque se a partire proprio dal giorno di Ognissanti e dalla commemorazione dei defunti - ha concluso il primo cittadino -, reintrodurre le limitazioni di accesso e l'ingresso su prenotazione".

