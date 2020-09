Coronavirus, più tamponi svelano un esercito di giovani asintomatici: nuovo Dpcm in arrivo, poche modifiche

Under 30 e asintomatico. Ecco il nuovo identikit del paziente affetto da Coronavirus. Crescono i contagiati, ma cresce anche il numero dei tamponi che nell’Isola e in Italia è stato da record: rispettivamente 5.627 e 102.959.

Dunque, si cercano sempre di più i casi di Covid-19 e se ne trovano di più. In Sicilia ad esempio, scrive Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia in edicola, oltre il 70% dei contagi individuati ieri sono stati trovati tramite screening, ovvero dopo esami a persone totalmente asintomatiche, che ormai sono la stragrande maggioranza, dato che anche l’età media è scesa a 29 anni.

Come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, è questo il profilo attuale del malato di coronavirus in Italia: giovane e asintomatico, ma non per questo meno pericoloso e soprattutto meno contagioso.

Ma il governo lavora al nuovo Dpcm. In realtà sarà una proroga, che arriverà il 7 settembre e che lascia, a parte qualche piccola modifica, sostanzialmente invariata la sua struttura.

Fra le novità del nuovo Dpcm, che conterrà le tre regole caposaldo della lotta al Covid, mascherina, distanziamento e igiene, il ministro Speranza ha annunciato quella che riguarda il ricongiungimento di coppie binazionali.

