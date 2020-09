Coronavirus, il bollettino del 2 settembre: aumento dei contagi in Sicilia e in Italia, 83 i nuovi casi nell'Isola

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 50 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ventisei sono migranti (16 dal centro accoglienza Agrigento, uno a Trapani e nove da Lampedusa)

Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva (+2) e 1139 in isolamento domiciliare, per un totale di 4443 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.919 (+8). Record di tamponi in un solo giorno: 5627, il numero più alto mai raggiunto.

Ci sarebbe anche una seconda vittima nel giro di 24 ore e sempre nel Siracusano, una donna di 66 anni di Avola (morta però a Ragusa), che porterebbe i decessi a 288, ma nel bollettino il numero è sempre fermo a 287, quindi ufficialmente non è stato segnalato dalla Regione.

Nelle province 17 sono i casi ad Agrigento di cui 16 migranti, 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo di cui 9 migranti, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa, 9 a Trapani di cui un migrante.

Risalgono i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. Anche in Italia è record di tamponi processati da inizio della pandemia. Ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. Il 29 luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108.

