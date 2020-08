Briatore: "Coronavirus? Al momento solo prostatite". Si aggrava barman del Billionaire

Dopo la notizia della presunta positività al Covid-19 di Flavio Briatore, l'imprenditore ha rilasciato una breve intervista al Corriere.it dove precisa di essere ancora in attesa del risultato del tampone. Secondo alcune fonti, Briatore si trova ricoverato al San Raffaele in condizioni serie e con la polmonite ma dall'imprenditore arrivano alcune smentite in merito.

"Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…".

L'imprenditore ha detto di avere un'infiammazione alla prostata e quasi nient'altro. "Mi sento bene, molto", conclude Briatore, che smentisce chiaramente di avere avuto difficoltà respiratorie.

Intanto si sono aggravate improvvisamente le condizioni di salute del barman del Billionaire positivo al covid 19, ricoverato un paio di giorni fa nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari. L'uomo, 59 anni, era stato ricoverato perché manifestava i sintomi della malattia ed era stato sottoposto da subito ad alti flussi di ossigeno. Oggi le sue condizioni sono diventate critiche tanto da rendere necessaria una terapia più decisa: il paziente è stato sottoposto alla ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale ed è tenuto sotto stretta osservazione dal personale medico della Rianimazione.

