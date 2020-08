Coronavirus, Bassetti: "Casi aumentano perché aumentano tamponi"

I numeri dell'aumento dei nuovi casi degli ultimi giorni "ci dicono che stiamo facendo tantissimi tamponi e che stiamo trovando una percentuale tra l'1-1,5% di positivi. Ci dicono che tante persone sono andati in vacanza, ma non hanno osservato le misure di prevenzione, anche perché in alcuni Paesi non erano previsti. E al ritorno sono risultati positivi". Lo ha detto, durante la trasmissione Agorà Estate, Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova. Uno degli errori fatti nell'ultimo mese "è che si sono confusi i due aspetti: il soggetto positivo asintomatico con il soggetto malato, ma sono due mondi diversi. Questo è un aspetto medico che va sottolineato altrimenti diamo dei numeri sbagliati".

"Che le persone ora muoiano meno è un dato di fatto", ha aggiunto. E quanto ai 7 decessi di ieri, "vorrei capire a che cosa si riferiscono: a persone ricoverate nei mesi di agosto, di luglio, di giugno, di maggio? Sono persone morte per complicanze tardive di un Covid contratto mesi fa? Numeri dati così non hanno senso se non riempire le pagine dei giornali".

